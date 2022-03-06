Hazır giyimde imalat sıkıntısı; '50 kişilik atölyeler 20 kişiye düştü'

Son iki yılda tekstil ve hazır giyim sektörü pandemi sonrasında artan siparişler ve Türkiye’ye kayan üretim ile hızlı bir çıkış yakalarken, yüzde 85’e varan kapasite kullanım oranları yeni yatırım ve istihdam talebini tetikledi.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün önemli bir ayağını oluşturan Laleli ve Osmanbey bölgelerinde yüksek kapasite kullanımları yeni yatırım ihtiyacını artırırken, bazı üretim tesislerinde Suriyeli gibi yabancı çalışanların da sektörden çekilmesi ile imalatta sıkıntı yaşandığı aktarıldı.

Sözcü'den Sayime Başçı'ya konuşan Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Hardal, özellikle küçük ölçekli atölyelerde imalat sanayinin sıkıntıya girdiğini aktararak, “İmalat sanayide sıkıntı var. Yerli çalışan yok çok fazla. Yabancı çalışan daha çoktu. 50 kişilik atölyeler 20 kişiye düştü. Suriye'deki hazır giyim ve tekstil üretimi ile Türkiye'nin benzeşik yönleri vardı. Onlar bir anda ellerini çekince yüzde 50'lik bir düşüş oldu” bilgisini verdi.

"Suriyeliler geri döndü"

Son dönemlerde 500 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü ve bunlar arasında sektör çalışanlarının da bulunduğunu kaydeden Hardal, şöyle devam etti:

“Atölyelerdeki çalışan eksikliği son 6 ayda hat safhaya çıktı. Buralarda maliyetler de arttı. Şu anda ‘vasıfsız eleman' diye ilan veriyoruz ancak çalışan bulamıyoruz.”