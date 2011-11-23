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Sağlık

Hazır çorbada tehlike

Konservede hazır çorba tüketenlerin idrarında yüksek seviyede, kimyasal Bisfenol A (BPA) maddesine rastlandı.

23 Kasım 2011 02:00

 
T24- Konservede hazır çorba tüketenlerin idrarında yüksek seviyede, kimyasal Bisfenol A (BPA) maddesine rastlandı.


AA'nın haberine göre,  ABD'nin Harvard Üniversitesi'nden biliminsanlarının yaptığı araştırma, konserve çorba tüketenlerin idrarındaki BPA seviyesinin taze çorba tüketenlerinkinden yüzde 1221 fazla olduğunu gösterdi.


Araştırmaya imza atanlardan Jenny Carwile, “sert plastik kaplarda uzun süre duran bazı içecekleri tüketmenin vücuttaki BPA seviyesini artırabileceğinin bilindiğini ancak araştırmanın, yaygın tüketim nedeniyle, konservedeki yiyeceklerin daha büyük endişe uyandırdığını gösterdiğini” ifade etti.

Bazı katılımcılara 5 gün boyunca konserve, diğerlerine taze çorba veren araştırmacılar, 5 günün sonunda konserve çorba tüketenlerin idrarında BPA seviyesinin, taze çorba tüketenlerinkinden yüzde 1221 fazla olduğunu belirledi.

Biliminsanları, ne kadar BPA'nın vücutta kaldığını tespit etmek için başka araştırmaların gerekli olduğunu da vurguladı.  Araştırma, Amerikan Tıp Derneği'nin dergisinde yayımlandı.


 

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