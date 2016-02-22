Hazır beyanname uygulamasına Mart ayında geçiliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’nin kapsamının genişletilerek, isteyen vergi mükelleflerinin beyannamelerini internetten verebileceğini, ödemeyi de yine internet üzerinden kredi kartıyla yapabileceklerini açıkladı. Ağbal, uygulamaya Mart ayından itibaren geçileceğini söyledi.

Habertürk’ün haberine göre; yaklaşık 1.5 milyon mükellefe beyanname kolaylığı geliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 4 yıldır uygulanan “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi”nin kapsamının genişletildiğini belirterek mükelleflerin, artık sadece kira geliri için değil, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları için de internet üzerinden kendileri için hazırlanan beyannameyi onaylayarak işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi. Ağbal, 1.5 milyon vatandaşı ilgilendiren Hazır Beyan Sistemi’ni uygulamaya Mart ayı itibarıyla başlayacaklarını kaydetti.

Ödeme de internetten yapılabilecek

Söz konusu sistemle artık ilgili alanlardaki vergi hesaplamalarının otomatik olarak yapılacağını belirten Ağbal, sistemden yurtdışında yaşayan vatandaşların da yararlanabileceğini söyledi. Ağbal, “Bu sayede vatandaşlarımız, vergi dairesine veya mali müşavir, muhasebeci gibi bir uzmana ihtiyaç duymadan, internete girerek beyannamelerini kolayca verebilecek, vergilerini de yine internetten kredi kartı ile ödeyebilecek” ifadesini kullandı. Ağbal, her gün gelişen teknolojinin imkânlarını kullanarak mükelleflerin işlerini kolaylaştırmayı, aynı zamanda kayıtdışılıkla etkin olarak mücadele etmeyi hedeflediklerini söyledi. Ağbal, 4 yıldır uygulanan Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi sayesinde daha önce vergilendirilmeyen büyük bir meblağı da sistemin içine dahil etmiş olduklarını dile getirdi. Maliye Bakanı Ağbal, Hazır Beyan Sistemi’ne Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

Mart’ta başlıyor

Beyan sistemindeki yeniliği anlatan Bakan Ağbal, “1,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren Hazır Beyan Sistemi’ni uygulamaya mart ayı itibarıyla başlıyoruz” diye konuştu.

“Zorunlu değil”

Sistemden kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükelleflerin yararlanabileceğini belirten Ağbal, isteyenlerin beyannamelerini yine kâğıt ortamında verebileceğini de kaydetti. Ağbal, “Biz bu sistemi vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye sunuyoruz ama ‘Ben eski usulde devam ederim, beyannamemi gider vergi dairesine veririm’ diyenler olursa onlara da en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bakanlığın vergi alacağı 84 milyar

Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sorularına yazılı cevap verdi. Maliye Bakanlığı’nın 2015 yılı sonu itibarıyla vergi alacakları toplamının 84 milyar 33 milyon lira olduğu açıklandı.