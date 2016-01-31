Maliye Bakanı Ağbal: 2016'da yeni vergi artışı yok

Maliye Bakanı Ağbal, birtakım vergi düzenlemeleri yaptıklarını belirterek, "2016 yılında herhangi bir vergi artışı planlamıyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada, 1 Kasım seçimlerinin ardından geçici bütçe yaptıklarını ve asıl bütçeyi TBMM'ye sevk ettiklerini hatırlattı.

Yılbaşında birtakım vergi düzenlemeleri yaptıklarını ve bazı artışlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ağbal, "O artışları da bütçemizin gelir tarafına yazdık. Dolayısıyla, şu an itibarıyla, 2016 yılında herhangi bir vergi artışı planlamıyoruz" diye konuştu.

Bu yıl bütçenin gelir tarafı için ihtiyatlı bir tahminde bulunduklarını dile getiren Ağbal, yılbaşı düzenlemelerinden kaynaklanan gelir artışlarını bütçeye yansıttıklarını, AKP'nin seçim dönemindeki bütün vaatlerinin harcamalarını da bütçeye gider olarak koyduklarını söyledi.

Ağbal, bütün bunlara rağmen 2016 yılı bütçe açığını milli gelirin yüzde 1,3 olarak öngördüklerini kaydetti.

"İhtiyaç olursa tedbir almaktan kaçınmayız"

Ağbal, vatandaşın refahını artıran düzenlemelere rağmen bütçenin iki yakasının bir araya geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ayağımız yorganımıza göre. Dolayısıyla burada da gayet iyi gidiyoruz. Vergi ile ilgili olarak şu anda bir planımız ve düşüncemiz yok ama her zaman da şunu söylüyorum. Bütçe, mali disiplin konusunda çok hassasız. Herhangi bir şekilde ileride bütçe disiplini konusunda bir sıkıntı olursa, bir şeyler ihtiyaç olarak karşımıza gelirse onun gerektirdiği tedbiri almaktan da kaçınmayız"

Derece alan memurlara zam

Derece zammı nedeniyle memur maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağına ilişkin de konuşan Ağbal, memurların özlük hakları noktasında derece ve kademenin önemli olduğunu kaydetti.

Maaş sisteminin temel ücret belirlenirken, derece ve kademeye duyarlı olduğunu anlatan Ağbal, şu ifadeleri kullandı:

"2005 yılından sonra ilk defa kamuya giren yaklaşık 1,2 milyon memurumuz var. Bu memurlarımızın da bir derece düzenlemesinden yararlanma talebi vardı. Bunu epey zamandır sendikalarla görüşüyorduk. 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde bu bir derece verilmesi konusunu karara bağladık. 2005 sonrasında ilk defa kamuya giren memurlarımız bulundukları dereceye göre bir dereceyi 15 Ocak tarihi itibarıyla kendilerine verdik."

Derece artışına bağlı olarak kişinin ücretinde ne kadar artış olacağının o kişinin kadro unvanına, derecesine ve yaptığı göreve bağlı bulunduğunu belirten Ağbal, bu kapsamda bir rakam vermenin mümkün olmadığını ifade etti.

Memurların maaşlarında, kişinin durumuna göre farklı olmak üzere, diğer artışlar ve derece artışıyla birlikte 400 liraya kadar varan ücret artışı olacağını kaydeden Ağbal, "15 Ocak'ta bu, onlar için kazanılmış bir hak olacak. İlk ayda emekli keseneği olarak buradaki artış Sosyal Güvenlik Kurumuna gidecek ama 15 Şubat'ta ikinci maaşlarını aldıklarında, bu derece artışına bağlı ücret artışlarından da istifade edecekler" şeklinde konuştu.