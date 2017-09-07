Hazine'nin dış piyasalardan borçlanması 9.1 milyar dolara çıktı

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Hazine uluslarararası piyasalarda dün yaptığı tahvil ihracı ile 1.75 milyar dolar borçlandı ve böylece bu yıl dış piyasalardan borçlanması 9.1 milyar dolara çıktı.

Hazine Müsteşarlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Mayıs 2047 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için 6 Eylül tarihinde Citigroup, Goldman Sachs ve Nomura’ya yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1.75 milyar dolar olarak gerçekleşti; ihraç tutarı 13 Eylül tarihinde hesaplarımıza girecek\" denildi.

Açıklamaya göre;

- Kupon oranı yüzde 5.75 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.70 oldu.

- Tahvile toplamda 270’ten fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi.

- Tahvilin yüzde 46’sı ABD’deki, yüzde 29’u Birleşik Krallık’taki, yüzde 13’ü diğer Avrupa ülkelerindeki, yüzde 6’sı Türkiye’deki ve kalan yüzde 6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

- Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 9.1 milyar dolar finansman sağlandı. (Tablo)