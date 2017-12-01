Hazine'nin dış borçlanmaları 11 ayda 9.7 milyar dolara ulaştı

İstanbul, 1 Aralık (DHA) - Hazine, Japon yeni piyasasından yaklaşık 535 milyon dolara denk gelen 60 milyar yen tutarlı tahvil ihracını tamamladığını, bu ihraçla birlikte 2017\'de uluslararası piyasalarından sağlanan finansmanın 9.7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Hazine\'den yapılan açıklamada, \"Üç yıl vadeli ihracın tutarı 60 milyar yen (yaklaşık 535 milyon dolar), kupon oranı 3 yıl vadeli yen swap artı 170 baz puana denk gelen uzda 1.81 ve fiyatı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir. İhraca ilişkin tutar 7 Aralık 2017\'de hesaplarımıza girecektir\" denildi ve ihracı Daiwa Securities, Mizuho Securities ve SMBC Nikko Securities\'in yönettiği belirtildi.

Hazine açıklamasında, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında yen piyasasında Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) garantisinde ihraçlar gerçekleştirdiğini de hatırlatılarak şöyle denildi:

\"Fiyatlaması yapılan son tahvil ihracının, ilk etapta, bir kısmı üç yıl vadeli garantisiz, diğer kısmı ise 10 yıl vadeli JBIC garantili olmak üzere iki dilimden oluşması planlanmıştır.

\"Ancak, ihraca ilişkin talep toplama çalışmaları sırasında yatırımcıların garantisiz dilime yoğun ilgi göstermeleri, ihracın JBIC garantisine ihtiyaç duyulmaksızın tamamen garantisiz bir şekilde gerçekleştirilmesine imkân vermiştir.

\"Yatırımcı çeşitlendirme hedefi açısından stratejik öneme sahip Japon Yeni piyasasında ülkemize yönelik olumlu yatırımcı algısının bir göstergesi olması ve Türkiye ile Japonya arasında ekonomik alanda süregelen işbirliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi açısından önem arz etmektedir.\" (Tablo)