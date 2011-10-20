-Hazinenin alacakları Eylül ayında 26,3 milyar lira oldu ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Hazine alacakları eylül ayı sonu itibarıyla 26,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Hazine Müsteşarlığı tarafından Hazine garantileri ile ikrazen verilen kredilerden doğan Hazine alacaklarına ilişkin veriler, 30 Eylül 2011 itibarıyla güncellendi. Buna göre, 2011 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Hazine alacakları 26,3 milyar lira olarak gerçekleşirken, Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek payın 14,9 milyar lira ile mahalli idarelere ait olduğu belirtildi. 2011 Eylül ayı sonu itibarıyla yapılan Hazine alacağı tahsilatı 1,4 milyar lira oldu.