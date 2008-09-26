Hazineden yaşlı mimara ’evlenemez’ davası

Hazine, akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiasıyla Mehmet Ali Barman’ın 83 yaşında yaptığı evliliğinin iptali için dava açtı. Barman mahkemeye mutlu ve huzurlu olduğunu, "adeta ikinci baharını yaşadığını" söyledi.



Hiç evlenmeyen ve hayattaki son yakını olan kız kardeşini de 10 yıl önce kaybeden Yüksek Mimar Mehmet Ali Barman’ı 50 yıllık mimar dostu Niyazi Duranay, "Kendi kendini idare edemiyorsun" diyerek, kızı Sibel Duranay’ın vasi tayin edilmesi için ikna etti.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Barman’a 15 Mayıs 2006’da verilen bunama raporunun ardından Sibel Duranay vasi olarak atadı. Duranay, tehdit edildiği için vasilikten feragat etti.

Yalısına 2 milyon YTL değer biçilen, bankada 100 bin YTL’si bulunan ve 3 bin YTL üç aylık maaş alan Barman, akli dengesinin yerinde olduğunu savunarak, vesayet altına alınmasına gerek olmadığını öne sürdü.

Yaptığı itirazlar sonucunda 3 kez farklı vasi atayan mahkeme, son olarak Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda yasal danışman atanmasına karar verdi.

Mehmet Ali Barman, geçen 15 Mart’ta İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Nesrin Özben (57) ile nikah masasına oturdu. Evliliğin dördüncü ayında Sarıyer Adliyesi’ne başvuran Hazine, eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olması halinde evliliğin geçersiz sayılacağı gerekçesiyle Barman’ın evliliğinin iptalini istedi.

Avukat Dilşat Yıldız, çiftin evliliğinden kısa bir süre önce Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstinye Devlet Hastanesi’nden alınan evliliğe engel bir durumları bulunmadıklarına ilişkin raporları mahkemeye delil olarak sundu.

