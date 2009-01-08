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Politika

Hazine'den partilere 195 milyon lira

AKP, CHP ve MHP'nin 2009 bütçesinden alacağı 195 milyon liralık Hazine yardımı hafta sonu hesaplarına yatırılıyor

08 Ocak 2009 02:00

Maliye Bakanlığı, AKP, CHP ve MHP'nin 2009 Merkezi Yönetim Bütçesinden alacağı 195 milyon 336 bin TL'lik hazine yardımını hafta sonuna kadar partilerin hesabına yatıracak.

Anayasa Mahkemesinin kararı çerçevesinde AKP’nin 22,8 milyon liralık hazine yardımı da, bu yıl bütçeden alacağı 111,3 milyon liradan kesilecek.

Siyasi Partiler Kanunu uyarınca devlet yardımına hak kazanan 3 partiye, 2009'un yerel seçim yılı olması nedeniyle 2 katı tutarında hazine yardımı yapılacak.

Bu çerçevede AKP, CHP ve MHP bütçeden toplam 195 milyon 336 bin TL hazine yardımı alacak. Bu paranın 111 milyon 331 bin TL'si AKP’ye, 49 milyon 898 bin TL'si CHP'ye ve 34 milyon 106 bin TL'si de MHP'ye ödenecek.

Maliye Bakanlığı söz konusu hazine yardımını yarın bu partilerin hesaplarına aktaracak.

AKP mahsup istedi

Bu arada Anayasa Mahkemesinin AKP’nin kapatılması davası sürecinde bu partiye 2008 yılı içinde yapılan hazine yardımının yarısının geri alınması yönündeki kararı çerçevesinde, 22 milyon 842,5 bin TL partinin 2009 yılı hazine yardımından mahsup edilecek.

Anayasa Mahkemesinin AKP ile ilgili gerekçeli kararın 24 Ekim 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından 22,8 milyon TL'lik hazine yardımının geri alınması süreci de başlatılmıştı.

Bu kapsamda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP'ye 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle verilen hazine yardımının yarısının geri alınması yönündeki kararın uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığına bir yazı göndermişti.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü de, ''45 milyon 685 bin YTL'lik Hazine yardımının yarısı olan 22 milyon 842,5 bin YTL'nin tahsili'' için Ankara Defterdarlığına iletilmek üzere talimat yazısı hazırlamıştı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezine 22,8 milyon TL'nin hazineye ödenmesini içeren bir tebligat gönderdi.

AKP de, buna karşılık ''Söz konusu tutarın 2009 yılı hazine yardımından kesilmesi'' yönünde talepte bulundu.

Ankara Defterdarlığı talep yazısını Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderdi.

Bu çerçevede AKP’ye hazine yardımı ödenmesi sırasında 22 milyon 842,5 bin TL'lik kesinti uygulanacak. Bu partiye 88 milyon 488,5 bin TL ödeme yapılacak.

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