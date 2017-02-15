Hazine'de 'FETÖ' operasyonu

Hazine Müsteşarlığı’nda 46 bürokrat 'FETÖ' operasyonu nedeniyle açığa alındı. Bürokratların bazılarının, Gülen cemaatinin iletişim ağı olan ‘Bylock’ kullandığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi edildi.

Hürriyet'te yeralan habere göre, ihtiyati olarak görevden uzaklaştırılan bürokratlarla ilgili soruşturma sürecinin yürüyeceği belirtildi. Açığa alınan bürokratlara tebligatların geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlandığı bildirildi.

Yetkililer, 46 personelin Devlet Memurları Yasası’nın 137’nci maddesine göre uzaklaştırıldığını söylediler. 137’nci madde, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek memurlar hakkında alınan ihtiyati bir tedbiri düzenliyor.