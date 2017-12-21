HAZİNEDAR'DAN NİSPETİYE'DEKİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA 

İSTANBUL DHA

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bugün Etiler Nispetiye\'de yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. \"Arzu etmediğimiz, bir gerginlik yaşanmıştır, hiçbir zaman ne ben ne de ekibim devletle karşı karşıya gelmeyiz, benim isyanımın tek nedeni, Beşiktaş halkına hak ettiği hizmeti sunmak, hizmetlerimiz engellendiği gibi İBB tarafından yapılmayınca, bu duruma tepki göstermek zorunda kaldık.\" dedi.

Murat Hazinedar\'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Beşiktaş, Etiler, Nisbetiye Caddesi\'ndeki kaldırım yenileme çalışmalarımız İBB tarafından engellenmiştir. Halkımıza hizmet konusundaki kararlılığımız ve haklılığımız ile baş edemeyince TOMA ve Çevik Kuvvet ekiplerini göndererek bir devlet kurumu ile emniyet teşkilatımızı karşı karşıya getirmişlerdir. Hayatım boyunca devlet saygısını benimsemiş biri olarak bu durumu üzüntü ile karşıladım. Emniyet teşkilatımızı zor durumda bırakmamak adına kaldırım yenileme çalışmalarımızı şimdilik durdurmuş bulunmaktayız.

Her şey kamuoyunun gözü önüne serilmiştir, Hak doğrunun yanındadır. Beşiktaş halkına söz veriyorum o kaldırımlar yapılacak Beşiktaş halkımız istediği hizmeti alacak, bugünkü mücadelemizin nedeni buydu.