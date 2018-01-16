Hazinedar görevden uzaklaştırıldı, 1300 öğrenciye verilen burs durduruldu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'da 1991 yılından bu yana faaliyette bulunan kısa adı \'BELTAŞ\' olan Beşiktaş Kültür Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar\'ın görevden uzaklaştırılması ardından içine düştüğü ekonomik darboğazı gerekçe göstererek, 2017-2018 yılında bin 300 kadar öğrenciye verdiği bursu durdurdu.

Beltaş Vakfı tarafından öğrencilere gönderilen mesajda, \"Hayırseverlerin bağışlarıyla ayakta duran Beltaş Vakfımız, sayın Başkanımız Av. Murat Hazinedar\'ın görevden uzaklaştırılması neticisinde ekonomik darboğaza girmiştir. Vakfımızın burs ödemelerinin durdurulmuş olduğunu üzülerek bildirmek durumundayız\" denildi. Mesajın devamında, \"Yeni yılın ve önümüzdeki dönemin siz gençlere ve ülkemize çok daha güzel günler getirmesi dileğiyle hepinize esenlikler diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla\" ifadesi yer aldı.

Vakıf yetkilileri, DHA muhabirinin sorusu üzerine Beşiktaş Belediyesi\'ne gelen yeni yönetimin alacağı karara göre bursların akıbetinin belli olacağını bin 300 kadar öğrenciye verilen aylık 300 TL\'lik bursun kesildiğini söyledi. Vakfın ekonomik sorunlar nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldığı ifade edildi. Beltaş Vakfı, şahsen başvuran kişi, kurum ve kuruluşların müracaatlarını vakıf yönetim kurulunda değerlendirerek ayni ve nakdi yardımlarını kabul ediyordu. Vakfın web sayfasında burslarla ilgili şu bilgiler yer alıyor:

\"Vakfımızın en önemli çalışma alanlarından biri de eğitim olup; ilk, orta üniversite öğrencilerine burs verilmektedir. İlk ve orta eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilere ayda 200 TL, üniversite öğrencilerine ayda 250 TL burs olanağı tanınmaktadır. 2016-2017 eğitim yılı itibarıyla 1200 öğrencimize burs katkısı yapılmış bulunmaktadır. Vakfımız bununla birlikte üniversite kulüplerine katkı yapmakta, amatör spor kulüplerinin tesislerinin bakım ve onarımına yardım sağlamaktadır. Ayrıca dini günlerde her dine mensup insanımıza dini günlerin gereğine uygun yardımlar da yapılmaktadır. Vakfımız din, dil, cinsiyet, ırk, herhangi bir inanış, eğilim farkı ayırt etmeksizin tüm yurttaşlarımıza yardım elini uzatmaya çalışmaktadır. Kuşkusuz 1200 öğrenciye burs vermekte olan Vakfımızın yurttaşlarımıza katkıları yapılan yardımlar ölçüsünde daha da büyüyecektir.\"

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