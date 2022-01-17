Hazine ve TİGEM arazilerinin kiralarına yaklaşık yüzde 80 zam

İktidar, Hazine ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait tarım arazilerinin kirasına zam yaptı. Zaten maliyet artışları nedeniyle zorlanan üretici, bir de kiraya gelen yüzde 80’e yakın zam karşısında daha da zora girdi. CHP’li İlhami Özcan Aygun, “Bu nasıl insafsızlıktır” dedi.

Yalova’da TİGEM’den kiraladıkları arazide süs bitkisi üretimi yapan 22 üreticinin 2020’de KDV ile birlikte 2.8 milyon lira olan kirası 2021’de 3.5 milyon liraya çıktı. Bu yıl ise ÜFE dikkate alınarak yüzde 79.89 artışla KDV ile birlikte 6.4 milyona yükseldi. 2020’de teminat miktarının 4.8 milyon, 2021’de 6.1 milyon, bu yıl ise 10.8 milyon lira olduğuna işaret eden üreticiler, kira ve teminatın iki yılda yüzde 125.13 oranında arttığına vurgu yaptı. Üreticiler, 2021 ve 2022 yıllarında iş yerlerine uygulanmakta olan yüzde 8 KDV yerine yüzde 18 KDV üzerinden kira tutarlarının faturalandırıldığına da işaret etti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kira zammı karşısında üreticilerin büyük şaşkınlık yaşadığını kaydetti. Aygun, “Erdoğan, özel okullara yüzde 36 zam sınırı getirirken, TİGEM ve Hazine’ye ait emlak ve arazilerde 2022 yılı kira bedellerine yüzde 79.89 oranında zam yapılmıştır. Bu nasıl bir insafsızlıktır” sözleriyle iktidara tepki gösterdi.

TBMM’ye taşıdı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergeleri de veren Aygun, yerli üreticinin arazilerden girdi fiyatlarına kadar desteklenmesi gerektiğini söyledi. İktidarın ithalata dayalı üretim politikasını “drakula böceği” örneği üzerinden eleştiren Aygun, şöyle devam etti:

"Drakula böceği"

“İtalya’dan ithal edilen süs bitkileri üzerinden gelen Drakula lakaplı fındık dallarını kurutan uzun antenli böceği, Maçka ilçesinin kâbusu olmuştur. Bu, yerli üreticinin teşvik edilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Yalova’da süs bitkileri üreticileri, önemli bir güce erişmiştir. 300 milyon dolarlık ihracat kapasitesine ulaşan üreticilerimiz, Türkiye’yi de bu alanda ileriye taşımaya başlamıştır. Yüzde 79.89 oranında kira artışı yapmak, insafsızlıktır, yerli üretime darbedir.”

Aygun, TİGEM ve Hazine’den arazi kiralayan üreticilere kira artışının yüzde 36’ya çekilmesini istedi.