Hazine ve Maliye Bakanlığı: TL'nin değerinin korunması için yeni araçların geliştirilmesi hususunda eşgüdüm vurgusu yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bugün gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi'nin 2. Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Finansal İstikrar Komitesi'nin 2. toplantısı sayın Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati başkanlığında 23.12.2021'de toplanmıştır" denen açıklamada "Türk Lirası'nın değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır" dendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Toplantıda son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyaslarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Türkiye Ekonomik Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerine mutabık kalınmıştır.

Ayrıca Türk Lirası'nın değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır."