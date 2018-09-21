"Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirlerinin detaylarını da açıklayacak, bekleyin"

Sabah yazarı Dilek Güngör Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi. Güngör, tedbirlerin içeriğinin açıklanmadığı programı için Güngör, "Bekleyip, görelim" ifadesini kullanarak "Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirlerinin detaylarını, enflasyonla topyekün mücadele programını, cari açığın düşürülmesi için yapılacak politika setini de kamuoyuna duyuracak. Hatta bu kapsamda 100'e yakın proje hazırlandı" diye yazdı.

Türkiye ekonomisinin yol haritasını oluşturacak olan Yeni Ekonomi Programı dün açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme tahminleri düşürülürken 2018 enflasyon tahmini yüzde 7'den yüzde 20.8'e, 2019 yüzde 6'dan yüzde 15.9'a, 2020 enflasyon hedefi ise yüzde 5'ten yüzde 9.8'e yükseltildi. Programa göre 2018 için büyüme tahmini yüzde 5.5'ten yüzde 3.8'e geriledi. 2019 için yüzde 5.5'ten yüzde 2.3'e, 2020 için ise yüzde 5.5'tan yüzde 3.5'e düşürüldü.

TIKLAYIN - Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı; enflasyon hedefi yükseltildi, büyüme tahmini düşürüldü

Güngör'ün "Ne hamaset ne popülizm var" başlığıyla (21 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, zor zamanda adeta ateşten gömlek giydi. Göreve geldiği günden bu yana ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan bir kur krizi yaşıyoruz.

Ekonomi yönetimi proaktif tedbirlerle kurda stabilizasyonu sağlamış olsa da herkesin gözü kulağı dövizdeki hareketlerde...

Kimse "ne açıklanıyor, içeriği nasıl, ekonomideki sıkıntıyı giderir mi" diyebakmıyor. Açıklamaların ardından doların ve borsanın nereye inip, çıktığıylailgileniyor.

Halbuki, önyargıyı bırakıp, objektif olsalar, Albayrak ve ekibinin hazırladığı programın gerçeklerle örtüşen, iddialı ve radikal önlemler içeren, kararlılıkvurgusuyla sunulan bir program olduğunu görecekler.

Düşünsenize, AK Parti önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere rağmen ciddi bir tasarruf ve gelir artırıcı tedbirler paketini devreye almaya hazırlanıyor.

Kimse kusura bakmasın.

Bu programda ne hamaset var ne de popülizm...

Dün Bakan Albayrak'ın açıklamalarından sonra izlediğim kadarıyla bir kesim programda, tedbir paketlerinin içeriğinin açıklanmadığından dem vurmuş.

Size şu kadarını söyleyeyim:

Dün açıklanan programda makro hedefler anlatıldı.

Bildiğim kadarıyla, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirlerinin detaylarını, enflasyonla topyekün mücadele programını, cari açığın düşürülmesi için yapılacak politika setini de kamuoyuna duyuracak. Hatta bu kapsamda 100'e yakın proje hazırlandı.

O projelerde gıda fiyatlarının nasıl düşürüleceği, tarımda izlenecek politikalar, ithalata karşı alınacak önlemler daha detaylı bir şekilde ele alınacak.

Bekleyip görelim...