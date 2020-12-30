Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı Cengiz, Cumhurbaşkanlığı'nı Limak aydınlatacak

Cengiz Holding ve Limak Holding, kamu kurumları, üniversiteler ve bakanlıkların 2021 yılı elektrik ihalelerini aldılar. Buna göre Cengiz Holding, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da elektrik ihalesini almış oldu.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, kamu kurumları, üniversiteler ve bakanlıklar “2021 yılı için elektrik enerjisi alımı” ihalesi düzenledi. Milyonlarca liralık elektrik enerjisi ihalelerini iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding ile Limak Holding'in aldığı açıklandı.

Cengiz ihalelerini arttırıyor

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Mehmet Cengiz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi’nin elektrik enerjisi ihalesini aldığı bazı kamu kurumları ile ihale bedelleri şu şekilde:

-Hazine ve Maliye Bakanlığı: 9 milyon 889 bin TL

-Emniyet Genel Müdürlüğü: 45 milyon TL

-Türkiye Büyük Millet Meclisi : 12 milyon 932 bin TL

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 3 milyon 424 bin TL

-Çankırı Karatekin Üniversitesi: 3 milyon 405 bin TL

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: 6 milyon 247 bin TL

Külliye Limak'a verildi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve ihalelerin ‘vazgeçilmezi’ Limak Holding’e bağlı Limak Enerji Uludağ Elektrik Şirketi de kamu kurumlarının milyonlarca liralık elektrik enerjisi ihalesini aldı. Şirketin aldığı baz ihaleler ve bedelleri şu şekilde

-Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 1 milyon 547 bin TL

-Hacettepe Üniversitesi: 23 milyon 74 bin TL

-Orman Genel Müdürlüğü: 1 milyon 413 bin TL

-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 2 milyon 872 bin TL

-Sahil Güvenlik Komutanlığı: 13 milyon 356 bin TL

-Bursa Yenişehir Havaalanı Müdürlüğü: 1 milyon 544 bin TL

-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi: 1 milyon 663 bin TL

Limak 64 il müdürlüğünün ihalesini de aldı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in yazılı soru önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanlığı da 64 gençlik ve spor il müdürlüğünün elektrik enerjisi ihalesini Limak Holding’e bağlı Limak Enerji Uludağ Elektrik Şirketi’nin aldığını açıkladı.