Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz cinsinden sözleşmelerde geçiş dönemine ilişkin yeni karar

İki yıl önce Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirli istisnalar dışında durdurulan döviz cinsinden kira sözleşmelerine yönelik, iki yıllık geçiş süreci sonrasını belirleyen yeni düzenleme getirildi.

2018 yılında rahip Brunson kriziyle başlayan süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle Türk lirası rekor seviyede değer kaybetmiş, bunun üzerine özellikle lüks konut, ofis ve AVM'lerde uygulanan döviz cinsinden ve dövize endeksli kira sözleşmelerinde düzenlemeye gidilmişti. Tarafların anlaşmaya varamaması halinde sözleşmelerde kira bedellerine uygun iki yıllık geçiş süreci uygulaması belirlenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki yıllık geçiş sürecinin sona ermesine ilişkin yeni bir karar alındı. Açıklamada, "İki yıllık sürenin sona ermesiyle geçiş süreci sona erecek ve taraflar Türk lirası tutarlara uygulanacak artış oranında yine mutabakata varamazlarsa 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344 üncü maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacaklardır" dendi.

Taraflar arasında anlaşma olmaması halinde döviz cinsi kontratlara dönmenin mümkün olmadığı belirtilerek, "Geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" dendi.

Kararın tam metni şöyle: