Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Can Ataklı'ya yalanlama: Söz konusu yazı en hafif tabiriyle 'medya tetikçiliği'dir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın bugün kaleme aldığı yazı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu yazı en hafif tabiriyle 'medya tetikçiliğidir' " dendi.

Bakanlık yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"23.12 2021 tarihinde Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı tarafından aktarılan ifadeler ile ilgili bir yazılı açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Gazetecilik ilkeleriyle asla bağdaştırılamayacak, gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu köşe yazısındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunda vesayet rejimi savunuculuğu dahi birçok yalan ve iftira dolu yazıları ile gündeme gelen Can Ataklı'nın; modeli itibarsızlaştırma, piyasalarda ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacı taşımaktadır.

Söz konusu bu yazı en hafif tabiriyle 'medya tetikçiliği'dir

Hayal dünyasını, yalanlarla ve kurgu senaryolarla köşesine taşıyan bu kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatılacaktır

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Ne olmuştu?

Can Ataklı bugün kaleme aldığı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'la doların 18 liradan 12 liraya düştüğü pazartesi günü öncesinde görüştüğünü iddia ederek "Şu tesadüfe bakın. Doların çakılmasından bir gün önce “Damat Berat Albayrak’ın adamı” denilen Maliye Bakanı, böyle bir ziyaret yapıyor. Hem de dört saat boyunca. Şimdi gel de o gece sıradan vatandaşların bir milyar dolar bozdurmaları sonunda, doların çakıldığına inan." demişti.

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