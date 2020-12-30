Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurların yemek ücretini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurların 2021 yılında yemek ücretlerini açıkladı. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği adı verilen karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, 2021 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak sözleşmeli personel ve memurlardan alınacak bedel belirlendi. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

Buna göre, 15 Ocak 2021'den 14 Ocak 2022'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 1,59 lira ile 6,42 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personellerden ise günlük 1,93 lira ile 7,69 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.