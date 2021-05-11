Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi tamamen hayal ürünü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur farkı vergisi çıkarılacağı yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlığın açıklamasında, "Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bireysel tasarruf sahipleri arasında bugün çok tartışılan kur farkı vergisi getirileceğine yönelik iddialarla ilgili bir açıklama yayımladı.

Bakanlık'ın sosyal medyada yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında Döviz mevduat hesaplarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir."

Ne olmuştu?

Eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, yeni kaynak arayışına giren Hükümet'in döviz mevduatından kur farkı vergisi alacağı yönünde haberler bulunduğunu belirterek, “Bu, var olan ekonomik türbülansı daha da derinleştirir. Böyle bir vergi getirilip TL'ye reel faiz verilmezse, fiili kambiyo kontrolüne adım atılmış olur” demişti.

Kurumların kur farkı gelirleri vergiye tabi

Mevcut uygulamada bankalardaki mevduatlardan elde edilen kur farkı gelirleri vergilendirilmezken kurumların yabancı paraların değerlemesinden oluşan kur farkı gelirleri vergiye tabi durumda.

Bunun yanı sıra döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlere yapılan döviz cinsinden yatırımlardan elde edilen faizler vergiye tabiyken, anapara kur farkları vergiye tabi değil.