Hazine ve Maliye Bakanlığı, FETÖ’nün para trafiği ile ilgili soruya “sırrın ifşası” gerekçesiyle yanıt vermedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun geçen yıl FETÖ’nün para trafiği içinde tespit edilen finansal işlem sayısı ile askıya alınan para miktarı hakkındaki sorularına “sırrın ifşası” gerekçesiyle yanıt vermedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır imzalı habere göre, MHP’li Tamer Osmanağaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Osmanağaoğlu, önergede FETÖ’nün yurt içinde ve dışında faaliyetlerine devam ettiğinin kamuoyuna yansıyan haberlerden ve İçişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalardan net şekilde anlaşıldığını bildirdi. Özellikle terör örgütünün mali ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ile birlikte örgütün mali akışı sağlayabilmek için farklı yol ve yöntemler kullandığının bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden Osmanağaoğlu, “2020 yılında, FETÖ para trafiği içinde tespit edilen finansal işlem sayısı kaçtır? FETÖ para trafiği içinde gerçekleştirilen ve tespit edilen finansal işlemler kapsamında askıya alınan para miktarı ne kadardır?” diye sordu.

"Çalışmaların sonuçları yetkili makamlara iletilmekte"

Bakan Elvan ise MHP’li Osmanağaoğlu’nun sorularına, “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 231. maddesinde belirtilen görev ve yetkiler kapsamında gerekli çalışmalar yürütülerek çalışmaların sonuçları yetkili makamlara iletilmekte olup yürütülen çalışmaların mahiyet ve detayına dair bilgilerin açıklanması 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 22. maddesi uyarınca ‘sırrın ifşaı’ kapsamında yer almaktadır” yanıtını verdi.