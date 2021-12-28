Hazine ve Maliye Bakanlığı: Enflasyonla mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi toplantına ilişkin olarak basın açıklaması yayımladı. Yapılan açıklamada " Enflasyonla mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir" dendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı sayın Dr. Nurettin Nebati başkanlığında 28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, ilk olarak küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve emtia piyasalarındaki gelişmeler ele alınmıştır. Ardından yurtiçi enflasyon gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik riskler bütüncül bir bakış açısı ile ayrıntılı olarak değerlendirilmişti.

Bu kapsamda, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir.

Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür.

Önümüzdeki dönemde de enflasyonla mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."