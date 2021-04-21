Hazine ve Maliye Bakanlığı çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı

Ankara’dan İstanbul’a, Kayseri’den Erzurum’a kadar Türkiye’nin değişik noktalarındaki çok sayıda taşınmaz daha satışa çıkarıldı. İhale bedeli peşin ya da 48 aya (4 yıla) kadar vadeli olarak da ödenebilecek. Vadeye bağlanan tutara yıllık yüzde 16 oranında faiz uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın duyurusuna göre, çok sayıda taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; satılacak taşınmazlar arasında Ankara Sincan, Kayseri Kocasinan, İstanbul Tuzla, Erzurum Pasinler, Afyonkarahisar İhsaniye, Kahramanmaraş Göksun, Tokat Turhal’da bulunuyor. Satışa çıkarılan parsellerin büyüklükleri değişiyor.



Örneğin; Kayseri Kocasinan Tanpınar’da 91 bin 110 metrekare ile 74 bin 63 metrekare büyüklüğündeki alanlar bir bütün halinde satılacak. Taşınmazlar için geçici teminat bedeli 20 bin liradan, 3.5 milyon liraya kadar değişiyor.



3.5 milyon lira ile en yüksek geçici teminat bedeli olan yer Ankara Sincan Gökçek’teki 50 bin metrekarelik taşınmaz. İhalelerde son teklif tarihleri mayıs ve haziran.



İhaleler pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale komisyonları gerekli görürse ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma ile sonuçlandırılacak.