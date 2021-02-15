Hazine ve Maliye Bakanlığı 280 şoför alacağını duyurdu; ilandaki 'ikna kabiliyeti' şartı için yapılacak sözlü mülakat dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 280 şoför alacağını duyurdu. Alınacak şoförler için ön lisans mezunu olmak, KPSS'den 70 puan almak şartlarının yanı sıra "özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını" değerlendirmek için sözlü mülakat yapılacak olması da dikkat çekti. Genç İşsizler Platformu'ndan Kadir Demiryürek ilanı eleştirirken, “Politik düzlem, üniversite mezunu gençleri ucuz iş gücü olarak kullanmak üzere kurulmuş. Bu alım için eleme yöntemi, torpil iddialarının odağında olan sözlü mülakat yöntemi. Pratik bir meslek için pratik bir sınav seçmemek ne kadar uygun?” diye konuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde toplam 280 şoför alımı yapacağını duyurdu. İlandaki şartlar ve mülakat bilgileri ise tepki çekti. İlanda, "Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmış ve en az 70 puan almış olmak" şartlarına yer verildi.

Şartları taşıyan adayların sadece Ankara'da sözlü mülakata alınacağı belirtildi. Adayların sözlü sınavda, "Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu" konularında değerlendirileceği bildirildi.

İlanı ANKA'dan Tuğçe Biçer'e değerlendiren Genç İşsizler Platformu'ndan Kadir Demiryürek, "Devlet bize, ‘Ben üniversite mezunu şoförler arıyorum’ diyor. Şoförlük mesleğini icra edecek ilkokul veya lise mezunu işsiz vatandaşlarımız yok muydu da böyle bir şart getirildi? Bu ülke üniversite mezunlarına kendi alanlarında istihdam yaratamıyor mu da şoförlük için üniversite mezunlarını sınava sokuyor" diye sitem etti. Demiryürek, "Türkiye ihtiyaçtan fazla üniversite mezunu vermeye başladı. Hepsini istihdam edemediği için bir kısmı işsiz bir kısmı da işçi oldu. İşsizlik, parasızlık, geçim sıkıntısı elde ne iş varsa bu gençleri oralara yönlendirdi" diyerek iktidar politikalarını eleştirdi.

Üniversite mezunu gençlerin alanında iş bulamadığını ve dolayısıyla işçi sınıfının yoğunlukta olduğu sektörlerde istihdam edildiğini söyleyen Demiryürek, "Politik düzlem, sistem, ekonomi politik, üniversite mezunu gençleri işçileştirmek üzere, ucuz iş gücü olarak kullanmak üzere kurulmuş durumda" dedi.