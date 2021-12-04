Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin doktora tezinde “Cumhuriyet” eleştirisi

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin “AK Parti Teşkilatlarının Demokratik Değerlere Bakışı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Milli Görüş’ten Muhafazakâr Demokrasiye” adlı tezinde tezinde, "Cumhuriyet’in kurulmasına giden süreçte ve sonrasında toplumun tüm kurumlarının Batı’ya öykünen elitist bir yapılanma aracılığıyla ‘cebren’ dönüştürüldüğünü, sekülerleştirmenin dayatıldığını" savunduğu belirtildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, "Modern ulus devletlerin aşındığını" öne sürdüğü tezinde Nebati, "sosyalizmin şiddet içerdiğini, aşırı bürokratikleşmeye dayandığını ve totaliter olduğunu" belirtirken, liberal demokrasinin "kültürel, sınıfsal, etnik, cinsiyete ve kimliğe dayalı ilişkileri hiçe saydığını" savundu.

Cumhuriyetin kurulmasının ardından İslam’ın gerilikle özdeşleştirildiğini öne süren Nebati, Kemalizm’in ithal edildiğini savunarak, "Kemalizm, aydınlanma düşüncesinin yarattığı değerlerin, bu değerlere yabancı bir coğrafyada tesis edilmesine dayanır. Özgün bir paradigma değildir, ithal edilmiştir" dedi.

Nebati, "1924’ten sonra katı bir modernleşmeci eğilimle toplumun kutsal saydığı pek çok değer ve sembol gerilik, şarklılık ve dinle ilişkilendirilerek kamusal hayattan ‘temizlenmiş’tir" ifadelerini kullandı.

Nebati, doktora tezinde uluslaşmayı da, "tek tipleştirici" şeklinde nitelendirerek, "asimilasyon gibi yöntemler kullanıldığı" görüşlerini savunuyor.