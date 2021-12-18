Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği ile toplantı yaptı.
Toplantıda küresel ve yurtiçi ekonomiyle bankacılık sektöründeki gelişmeler ele alındı.
Bakan Nebati ile gerçekleştirilen toplantının ardından TBB tarafından yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada şunlara yer verildi:
"T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim
Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya
geldi.
Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü.
Bakan Dr. Nebati yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak,
değerlendirmelerini aldı.
Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının sağlıklı, istikrarlı büyüme
performansı olduğu belirtildi.
Bankalar tarafından yapılan değerlendirmede, son dönemde ülkemizdeki finansal piyasalarda
yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek, “güçlü bilanço, likidite ve öz kaynak yapısı, gelişmiş
teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık
sektörü, ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda
faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir.
Bankalarımız kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hanehalkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir” açıklamasında bulunuldu.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."