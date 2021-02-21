Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kendisinden önce aynı koltukta oturan Berat Albayrak'la ilgili tweet atarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) kınadı.
CHP, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak için "Damat firarda” başlıklı bir video hazırlayarak bu soruları sormuştu:
TIKLAYIN: CHP'den yeni Berat Albayrak soruları: Damadı kimler susturuyor; 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?
Bakan Elvan'ın ise paylaşımı şöyle oldu:
Ne olmuştu?
CHP, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak için 7 soru sordu. “Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomik buhrandır” denilen açıklamada, “128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti? Berat Albayrak neden istifa etti? Bakan Albayrak'ı kimler susturuyor?”Ardından Berat Albayrak, CHP'ye dava açacağını açıkladı. İktidar kanadından Ömer Çelik, Fahrettin Altun gibi isimler CHP'ye yüklendi.