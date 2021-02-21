Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kendisinden önce aynı koltukta oturan Berat Albayrak'la ilgili tweet atarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) kınadı.

CHP, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak için "Damat firarda” başlıklı bir video hazırlayarak bu soruları sormuştu:

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Bakan Elvan'ın ise paylaşımı şöyle oldu:

1) Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum.