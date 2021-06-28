Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar atılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kredi piyasasının aktif kalitesinin daha da güçlendirilmesi amacıyla, varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar atılacağını söyledi.

Finansal Kurumlar Birliği olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada Elvan, banka dışı mali kuruşların, pazar payı ve ürün çeşitliliği açısından çok daha etkin olmasını beklediklerini belirterek, "Kredi piyasamızın aktif kalitesinin daha da güçlendirilmesi amacıyla, varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar atılacak. Bu kuruluşlarımızın daha sağlıklı bir mevzuat altyapısına sahip olması konusundaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Banka dışı mali kuruluşların tali bir rol üstlenmemesi gerektiğini kaydeden Elvan, bu kurumların finansal sektörün asli ve tamamlayıcı bir unsuru haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Şirketlerin en önemli sorunlarının zayıf sermaye yapısı ve dış kaynaklara erişim zorluğu olduğunu belirten Elvan, kaynak sıkıntısının giderilmesinde, sermaye piyasalarının ciddi bir alternatif olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yoluyla fon elde etme imkanlarının da denenmesi gerektiğinin altını çizdi.