Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Tarım kredi kooperatiflerine borcunu ödeyemeyen 4 bin 145 çiftçi icralık

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in verdiği soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçen yıl tarım kredi kooperatiflerinden (TKK) kullandığı krediyi ödeyemediği için icra takibi başlatılan çiftçi sayısını 2020 yılında 4 bin 145 olduğunu, bir önceki yıl ise bu sayının bin 543 olduğunu açıkladı.

CHP'li Gürer, devletten gerektiği kadar destek alamadığı için bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine borçlanan ancak ürünü para etmediği için borcunu ödeyemeyen ve icralık duruma düşen çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

3 kat arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TKK'nın 2019 yılında 390 bin 763 çiftçiye 8 milyar 222 milyon 278 bin TL, 2020 yılında ise 364 bin 238 çiftçiye 8 milyar 121 milyon 267 bin TL kredi kullandırdığını açıkladı.

Bakan Elvan, 2019 yılında TKK'dan kredi kullanan ancak kredisini ödeyemeyen bin 543 çiftçiye icra takibi yapıldığını, 2020 yılında ise icra takibi yapılan çiftçi sayısının 4 bin 145 olduğunu kaydetti.

"Milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye verilmesi sağlanmalıdır"

Önerge sahibi Gürer ise tarımsal üretimin lokomotifi olan tarımsal desteklerin pandemi sürecinde çiftçi için öneminin daha da arttığına dikkat çekti.

2006 yılında Tarım Kanuna göre tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılacak kaynağın milli gelirin yüzde 1'inden az olamayacağının ifade edildiğini anımsatan Gürer, “Bu miktar ne yazık ki sürekli yüzde 0,4 ve yüzde 0,6 aralığında kalmaktadır. Kelime ve rakamsal oyunlarla gerçek çarpıtılmamalı, doğrudan milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye verilmesi sağlanmalıdır” dedi.

"174 bini geçiyor"

CHP’li Gürer, “ Çiftçi ve besici tarımsal desteklerde aradığını bulamayınca da banka kredilerine yönelmektedir. BDDK verilerine göre 140 milyarı aşan kredi miktarının varlığı yanında ödemesini zamanında yapamayıp icra takibine düşen çiftçi sayısı her yıl artmaktadır” dedi.

TKK'da 2019 yılında bin 543 olan icralık ortak sayısının 2020 yılında 4 bin 145 olduğuna dikkat çeken Gürer, bir sene arayla icralık olan çiftçi sayısının 3 katına çıkmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Bu rakam, bankaların takibindeki çiftçi sayısı ile birlikte düşünüldüğünde 174 bini geçiyor” diye konuştu

"Yeni dönemde çiftçi ekim yapamayacak"

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, pandemi sürecini dikkate alarak üreticileri icraya vermemesi gerektiğine de değinen Gürer ise şöyle konuştu:

“Üretici, artan girdi maliyetleri ve zor şartlara rağmen üretime devam ederken, ürünü para etmediği için icralık oluyor. Ama ne yazık ki bu konuda, iktidar çiftçisine yeterli duyarlılığı göstermiyor.

Böylesine olağanüstü dönemlerde bırakın çiftçiyi icraya vermeyi, onları daha çok desteklemek ve üretime katkılarının devam etmesini sağlamak gerekir. İcralık çiftçiler için yapılandırma süresi 31 Ekim 2021 tarihinde sona eriyor.

Genelgeye göre, yapılandırmaya başvurup 31 Ekim’e kadar yüzde 30’luk peşinatı ödeyemeyenlerin de icra işlemlerinin başlatılması halinde, yeni dönemde çiftçi ekim yapamayacak. Bu nedenle çiftçinin icra işlemleri mutlaka hasat sonuna ötelenmeli ve yeni bir yapılandırma ile çiftçiye destek sağlanmalıdır”