Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor. Üretici fiyatlarının artışında döviz kuru geçişkenliği ve artan emtia fiyatları rol oynuyor" dedi.

Çevrimiçi düzenlenen 'Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuşan Bakan Elvan, enflasyona karşı yeni bir komite kurulacağını duyurdu.

Elvan, “Yakın zamanda kuracağımız Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye yönelik olacak. Bu komite Merkez Bankası politikalarının yerini almayacak, bilakis Merkez Bankası’nca uygulanan politikaları tamamlayıcı bir fonksiyon üstlenecek. Biz burada verimliliği odağa alarak üretim yapısında kalıcı ve rekabetçi bir yapıyı hakim kılıp fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Böylesine zorlu dönemde üretimde ve ticarette süreklilik devam ettiyse, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi mekanizmaların payı var.

Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere, iş gücü piyasalarını canlandırmak en temel önceliğimiz olmaya devam edecek.

Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir.

Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz.

Yakın zamanda kuracağımız Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacak.

Hem yapısal hem de dönemsel risklerle karşı karşıyayız.

Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor. Üretici fiyatlarının artışında döviz kuru geçişkenliği ve artan emtia fiyatları rol oynuyor

Salgın desteğinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar TL destek verildi.

Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız."