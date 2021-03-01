Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme rakamlarına ilişkin "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Türkiye'nin 2020 yılı ve 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. 2020 yılının son çeyreğinde GSYH yüzde 5,9 arttı, Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyüdü.

Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak."