Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 'enflasyon' açıklaması: 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, beklentileri aşan enflasyon rakamlarını değerlendirirken, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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