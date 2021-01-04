Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 'enflasyon' açıklaması: 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak

TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, beklentileri aşan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Elvan, 2021 yılının makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacağını belirtti.
Bakan Elvan, enflasyonla mücadele ile ilgili "Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır" dedi.
Twitter'dan açıklama yapan Elvan'ın ifadeleri şöyle:
"Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır.
Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız."