Hazine ve Maliye Bakanı Elvan açıkladı: 3,5 yılda yaklaşık 9,5 milyar liralık kamu mülkü satılmış

Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, 2017-Haziran 2021 yılları arasında kamuya ait yerlerin 9 milyar 452 milyon 174 bin 555 liraya satıldığını açıkladı. Buna göre; şeker fabrikaları ve mülkleri, 3 milyar 464 milyon 479 bin 341 liraya satıldı.

Sezgin Tanrıkulu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, 2017- Haziran 2021 yılları arasında kamuya ait satılan yerleri ve elde edilen geliri sordu. Tanrıkulu’nun önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, söz konusu tarihlerde 8 kuruluşun kamu paylarının ve borsadaki hisse paylarının satıldığını ayrıca 1 liman, 25 elektrik santrali, 10 şeker fabrikasının işletme hakkının devredildiğini, varlıklarının da satıldığını belirtti. Bakan Elvan, özelleştirme kapsamında 733 taşınmazın satıldığını bildirdi. Elvan, satılan yerlerin tablosunu da paylaşarak, satışlardan 9 milyar 452 milyon 174 bin 555 lira yani 2 milyar 87 milyon 544 bin 179 ABD doları gelir elde edildiğini belirtti. Bakan Elvan’ın satışı yapılan yerlere ilişkin açıkladığı tablo şöyle:

T.P. Petrol Dağıtım, blok hisse yüzde 100 hisse satışı. Satış bedeli 490 milyon lira karşılığı 134 milyon 707 bin 904 ABD doları.

MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri, blok hisse yüzde 0,07 satışı. Satış bedeli 292 bin lira karşılığı 82 bin 738 ABD doları.

MESBAŞ Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi, blok hisse yüzde 21,26 satışı. Satış bedeli 25 milyon 800 bin lira karşılığı 6 milyon 695 bin 733 ABD doları.

Gübre Fabrikaları borsada hisse yüzde 0,14 satışı. Satış bedeli 2 milyon 326 bin 567 lira karşılığı 667 bin 365 ABD doları.

Borusan Mannesmann Boru Sanayi, borsada hisse yüzde 1,35 satışı. 21 milyon 72 bin 578 lira karşılığı 5 milyon 710 bin 683 ABD doları.

Sönme Neşriyat ve Matbaacılık blok hisse yüzde 0,003 satışı. Satış bedeli 21 milyon 72 bin 578 lira karşılığı 5 milyon 710 bin 683 ABD doları.

Hidrojen Perosit Sanayi ve Ticaret blok hisse yüzde 28,20 satışı. Satış bedeli 20 milyon 870 bin lira karşılığı 4 milyon 533 bin 166 ABD doları.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası borsa hisse satışı. 4 bin 484 bin lira (785 ABD doları).

Türkiye Denizçilik İşletmeleri işletme hakkı devri Tekirdağ limanı. Satış bedeli 347 milyon 100 bin lira karşılığı 65 milyon 448 bin 580 ABD doları. 8 taşınmaz satışı satış bedeli 5 milyon 583 bin lira (1 milyon 557 bin 350 ABD doları)

Şanlıurfa HES satış bedeli 247 milyon 500 lira (68 milyon 601 bin 684 ABD doları).

Adıgüzel HES ve Kemer HES satışı bedeli 324 milyon 100 bin lira (91 milyon 478 bin 732 ABD doları).

Almus ve Köklüce HES satış bedeli 750 milyon 500 bin lira (212 milyon 636 bin 351 ABD doları).

Yenici HES satış bedeli 130 milyon 300 bin lira (34 milyon 470 ABD doları).

Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES satış bedeli 30 milyon 540 bin lira (8 milyon 14 bin 907 ABD doları).

Anamur, Boz yazı, Mut-Derinçay, Silifke, Zeyne HES 9 milyon 40 bin lira (2 Milyon 407 bin 200 ABD doları).

Elektrik Üretim A.Ş. Menzelet ve Kılavuzlu HES satış bedeli 1 milyar 276 milyon lira (335 milyon 4 bin 857 ABD doları)

Manyas HES satış bedeli 64 milyon 300 bin lira (15 milyon 810 bin 957 ABD doları).

Sütçüler HES satış bedeli 8 milyon 620 bin lira (1 milyon 616 bin 836 ABD doları).

Gönen HES satış bedeli 65 milyon 160 bin lira (12 milyon 311 bin 529 ABD doları).

Tohma HES satış bedeli 57 milyon 500 bin lira (10 milyon 888 bin 89 ABD doları).

Dinar 2 HES satış bedeli 8 milyon 1 bin 2 lira (1 milyon 511 bin 77 ABD doları).

Çine HES satış bedeli 120 milyon 500 bin lira (20 milyon 804 bin 199 ABD doları).

Ahiköy 1 ve Ahiköy 2 HES satış bedeli 11 milyon 300 bin lira (1 milyon 519 bin 491 ABD doları).

Ankara Doğal Elektrik Üretim 142 taşınmaz satış bedeli 70 milyon 37 bin 589 lira (17 milyon 204 bin 949 ABD doları).

Gayrimenkul A.Ş. 6 taşınmaz satış bedeli 38 milyon 794 bin lira (10 milyon 694 bin 548 ABD doları).

Sümer Holding A.Ş. 109 taşınmaz satış bedeli 734 milyon 429 bin 453 lira (129 milyon 691 bin 531 ABD doları).

Türkiye Elektrik Dağıtım 84 taşınmaz satış bedeli 59 milyon 601 bin 220 lira (14 milyon 351 bin 705 ABD doları).

Maliye Hazinesi’ne ait 240 taşınmaz satış bedeli 870 milyon 909 bin 721 lira (156 milyon 720 bin 678 ABD doları).

Karayolları Genel Müdürlüğü 13 taşınmaz satış bedeli 50 milyon 700 bin lira (13 milyon 463 bin 390 ABD doları).

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 12 taşınmaz 26 milyon 811 bin lira (6 milyon 179 bin 998 ABD doları).

Şeker fabrikalarının satış bedelleri ise şöyle: