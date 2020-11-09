Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa haberi sonrası hareketlenme; dolar kuru 8.01 TL'ye geriledi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından istifa paylaşımı yapmasının ardından dolar güne 8,3602 seviyesinde başladı. Saat 14.01 itibariyle dolar kuru 8,01 TL seviyesinde seyrediyor.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 8.50’nin üzerinde kapatmıştı.

Ne olmuştu?

Türk Lirası'nın tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarısı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti. Albayrak, Instagram'daki mavi tikli resmi hesabından paylaştığı açıklamada, istifasını "sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe" ifadesiyle gerekçelendirdi. "Artık ailesine zaman ayıracağını" belirterek aktif siyasete de ara verdiğini ima eden Albayrak, "at izinin it izine karıştığı çetin bir dönemden" geçildiğini belirttiği, "ülkeye ve ümmete hizmet ettiğini" vurguladığı açıklamasını "Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" diyerek noktaladı. Instagram'da paylaşılan istifa duyurusu için saatlerce resmi açıklama yapılmaması "Albayrak'ın tepkisinin ölçüsünün Beştepe'de öngörülmediği" yorumlarına ve "kabine revizyonu" beklentisine neden oldu.

TIKLAYIN | Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti: 'At izi it izine karıştı, Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin!'