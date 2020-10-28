Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!

Dolar, Türk lirası karşısında 8.30 bandını aşarak tarihi zirveye ulaşırken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı ekonomik güven endeksi verilerine işaret eden Berat Albayrak, eylül ayında 88,5 olan endeksin ekim ayında yüzde 4,8 oranındaki artışının önemini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:



"Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!"



"Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi."

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