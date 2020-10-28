Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası dolarda yeni zirve; 8.32 TL de aşıldı!

Türk lirası hafta başından bu yana dolar ve diğer para birimleri karşısında ciddi değer kaybediyor. Dolar bugün de değer kazanarak 8.32 TL seviyesini aştı.

Dolar pazartesi 7.96 TL ile başladığı yeni haftanın her gününde zirve yaptı, dün 8.20 TL seviyesini de aşmıştı. Bugün 8.1971 TL seviyesinden başlayan dolar, 8.3201 TL'yi görerek Türk lirasına karşı yeniden rekor kırdı.

TIKLAYIN - Merkez Bankası Başkanı Uysal: Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada

Doların yükselişi, Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporu sunumundan sonra daha da hızlandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, toplantıda kurdaki yükselişle ilgili sorulara, "Merkez Bankası olarak reel veya nominal olarak herhangi bir kur seviyesi hedeflemiyoruz. Nominal ve reel fiyat hedeflemesine bakıyoruz. Tabi ki mevcut makroekonomik temellere baktığımızda, Türk lirasının oldukça, aşırı değersiz bir noktada olduğunu değerlendirebiliriz. Değersiz TL fiyat istikrarına ilişkin riskler oluşturuyor. Bizim döviz kurlarını hedefleme gibi bir duruşumuz yok" yanıtını verdi.

Gazeteciler bu yanıtın üzerine Merkez Bankası'nın döviz kuruna yönelik tutumu hakkında üst üste sorular sorarken, sosyal medyada birçok ekonomist de bu yorumu eleştiriyor.

Euro da yükselişini sürdürüyor. 9.65 TL'den güne başlayan euro, 9.7741 TL'yi aşarak zirve yaptı. Artık çift hanelere yerleşen sterlinse 10.7907'den işlem görüyor.

Piyasalarda bugün işlemler yarım gün gerçekleşecek. Yarın ise 29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil.