Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Dolar güvenilirliğini yitirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döviz kurundaki hareketliliğe ilişkin, "Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Firmaları daha da rahatlatacak adımlar atılacak. Bu süreç bize eksik kaldığımız yönleri gösterdi" dedi. Bakan Albayrak doların artık güvenirliğini yitirdiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumda konuştu.



Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

16 yıldır Cumhurbaşkanlığı liderliğinde ekonomide büyük bir başarı hikayesi yazmış AK Parti kadrolarının son 5 yıldır doğrudan terör örgütleriylye çok farklı siyasi ve uluslararası sınamalara maruz kalan ülkemiz iljk defa küresel ve finansal sitemin en büyük oyuncusu tarafından hedef alındı.

10 Ağustos'ta TL'ye saldırı en üst düzeyden ilan edildi. Kurumlarımız çok sağlam kararlı bir duruş ortaya koydular. İlk günden itibaren paydaşlarla çok yakın bir çalışma ve aksiyon planı oluşturdu. Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Gereken tüm piyasa araçlarını kullanarak adımlarımızı atacağız. Reel sektöre ve bankalara yönelik bir dizi tedbir uygulamaya devam edeceğiz. Yapılandırmaları daha net bir çerçeveye oturmuş olacağız.

"Kur artışından etkilenen firmaları rahatlamaya devam edeceğiz"

Bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde bir noktaya geldik.

Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmalarımızı daha da rahatlatmaya devam edeceğiz.

Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

Bankacılık sektörümüz yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam etmektedir. Tüm paydaşlarla gerekli adımları atarak. Bankacılık sektörümmüzü çok daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimiz dimdik ayakta durmaktadır. Bu aziz miilletin bir ferdi olmaktan ne kadar gurur duyysak azdır. Özellikle dövizle borçlanan firmaların riskleri azaltmak için gerekli adımları atmıştık.

"Piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar"

Aksiyon planımız çerçevesinde önümüzdeki günlerde firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik gerekli düzenlemeye adım adım hayata geçireceğiz. Ve aynı zaman ticaret ve alışverişlerde kendi paramızı kullanmayı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz Türk Lirası'nı daha güçlü göreceğiz. Piyasalarda ne panik ne de endişe havası oluşturabildiler.

"Dolar güvenirliğini yitirdi"



Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Kelebek etkisiyle başta Avrupa olmak üzere tüm küresel ticareti derinden sarsacak bir potansiyele sahiptir. Doların bu denli güven yitirdiği dönemde daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Özellikle Türkiye ekonomisinin finansal mimarisi açısından çok hayırlı neticeler de doğurmuştur. Türkiye'nin bugün yaşadıkları önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşaa etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.

Mali disiplinden taviz vemeyeceğiz. Ama bugünden sonra çok daha güçlü bir üst lige çıkacağız. Önümüzdeki dönemde tüm dünya görecek ki daha güçlü bir ekonomik sistem ve mimari disiplini uygulayan bir Türkiye olacaktır.

Önümüzdeki dönemde ekonomimizi dönüştürecek sonuç odaklı, etkin reformlar politika çerçevemizin en önemli parçası olacaktır. Başaldığı ilk günden beri 81 milyon vatandaşın cebini hedef alan bu saldırı için kazanacağız diyoruz. İnanıyorz özel sektöre, gençlerimize inanıyoruz. Kamu, birey, reel, ve bankacılık sektörü.

A'dan Z'ye kadar her türlü hazılığımızı yapacağız. Elini uzatana elini sıkacağız. Çok yakın bir zamanda hedeflerimize ulaşacağız. Yeter ki millet olarak birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim. Bunu yaptığımız sürece girdikleri her girişim sakalımızı kesmek için uzattıkları kollarını kaybetmekten başka hiçbir şeyle neticelenmeyecek.