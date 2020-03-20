Hazine ve Maliye Bakanı: 2 bin kişiyi işe alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gelir uzmanı, vergi müfettişi ile avukatıların içinde olduğu 2 bin kişiyi işe alacağız" açıklamasını yaptı.

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadesini kullandı.