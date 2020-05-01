Hazine Nisan'da borçlanma rekoru kırdı



Ekonomist Ali Rıza Güngen, Hazine’nin Nasın ayında tarihinin en yüksek borçlanmasını gerçekleştirdiğini belirterek, “Rekor kırıldı” dedi. Güngen, Gazeteduvar’da yayınlanan yazısında, “Hazine’nin toplam net borçlanmasının nisan ayında 60 milyar TL’ye yaklaşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı hesaplanıyor. Toplam borçlanmanın 66 milyar TL’yi aştığı nisanda aynı zamanda Türkiye’de yılın ilk dört ayı göz önüne alındığında da bir borçlanma rekoru kırılmış oluyor, 2020 yılı ilk dört ay net borçlanması 120 milyar TL’nin üzerine çıkıyor. Veriler ışığında Hazine’nin 2017’de ve 2019’da olduğu üzere borçlanma limitini aşması kaçınılmaz hale geldi diyebiliriz” dedi.

"Bankalar daha fazla tahvil alımına zorlanıyor"

Borçlanma artarken normalde tahvil faizlerinin artmasının bekleneceğine hatırlatan Güngön “Ancak tam tersi gerçekleşiyor” dedi ve şöyle devam etti: “Tahvil faizlerinin hızla düşüşünün arkasında ise ekonomi yönetiminin idare-i maslahatçılığı yatmakta. 18 Nisan’da BDDK’nin açıkladığı ve Mayıs ayından itibaren uygulanacak aktif rasyosu hesaplaması bankalara döviz mevduatındaki genişlemeyi durdurun demekle kalmıyor. Bankaları daha fazla Hazine tahvili alımına da zorluyor. Esas amaç kredi genişlemesini teşvik etmek, ancak bu riskli ortamda bankalar yeni düzenlemeye uymak ve fakat daha fazla kredi vermemek üzere hızla tahvil alımına yöneliyorlar. Tahvil faizleri yüzde 8,8’e gerilerken, Erdoğan yönetimi bir süreliğine daha uygun faizlerle borçlanma imkânı yakalamış oluyor. Ne kadar artacağı açıklanmadan, yeni sorunlara zemin hazırladığı kesin bir şekilde borç artıyor.”