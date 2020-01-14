Hazine'nin onay vermediği 3 metro hattı belli oldu; İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kredi buldukları halde Hazine onayı alamadıkları için başlanamadığını açıkladığı 3 projenin; Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı, Bostancı-Dudullu Metro Hattı ve Yenidoğan- Hastane Hattı olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a metrolar için çağrı yapan İmamoğlu, "Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. Kredi imkanı var, biz buluyoruz. Sadece istediğimiz bir dokunuş" dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl önce durdurulan metro hatlarını harekete geçirmek için başlattıkları çalışmalar kapsamında kredi buldukları 3 hat için Hazine'den istedikleri onayı alamadıklarını açıkladı. Erdoğan'a metro çağrısı yapan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi Ocak ayının ilk haftası.

"Reddedilmese, biz o kredi imkanlarıyla metro hatlarını çok hızlı harekete geçirebileceğiz. Kredi imkanı var, biz buluyoruz. Sadece istediğimiz bir dokunuş."

Bostancı-Dudullu metrosu

İmamoğlu'nun Hazine'den kredi onayı alamadığı hatların başında Bostancı – Dudullu arasını 21 dakikaya indirecek olan 14.3 kilometre uzunluğundaki Dudullu-Bostancı metro hattı geliyor. Yüzde 70'i tamamlanan ve 13 istasyondan oluşan metro hattının maliyeti 558 milyon Euro artı KDV olarak açıklanmıştı.

İmamoğlu, 2018 yılının ekim ayından beri duran hat için 200 milyon Euro artı KDV gibi bir finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş "Buranın yatırım planı izni daha yeni çıktı.

2020'nin ilk haftalarında onaylanıp ilan edilmesini bekliyoruz. Akabinde finansman çalışmalarımız sürecek" demişti. Ancak ocak ayının ilk haftasında gereken onayın alınamadığı ortaya çıktı.

10 km'lik Haliç hattı

Hazine'nin onay vermediği diğer hat ise 10 km'lik Alibeyköy-Eyüpsultan-Eminönü tramvay hattı.

Eminönü otobüs durakları alanından başlayan güzergah, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy metro İstasyonu ile devam edip ve Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonunda son buluyor.

Geçtiğimiz haftalarda hattın şantiyesinde inceleme yapan İmamoğlu, "Ek kaynak konusunda çalışıyoruz. Burayı 2020'ye hazır etmek istiyoruz" demişti.

Yenidoğan-Hastane hattına da onay yok

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı bağlantılı Yenidoğan- Hastane Hattı da kredisine Hazine'nin onay vermediği hatlar arasında yer alıyor.

6,95 kilometrelik hat Hastane, Sarıgazi, Aydınlar, Güngören, Taşdelen, Yenidoğan istasyonlarından oluşuyor.