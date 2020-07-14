Hazine'nin iç borç çevirme oranı rekor kırdı: 1 lira için 2 lira borç alındı

Hazine’nin iç borç çevirme oranı yüzde 196 ile tarihi rekorunu kırdı. CHP Milletvekili Özgür Karabat, Berat Albayrak ekonominin başına geçmeden önce 296 milyar lira olan kamu borç stokunun, 2020 ilk çeyrekte 782 milyar liraya çıktığını söyledi. Karabat iç borç stokuna ilişkin yaptığı değerlendirme ise Hazine'nin 100 lira borç ödemek için 196 lira borç aldığını belirterek, "Bunun da anlamı AKP, geleceğimizden çalıp bugünü idare etmeye çalışmaktadır” dedi.

Hazine'nin iç borçlarında pandemi sürecindeki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu borçluluğunda Türkiye'nin dünyadan çok daha iyi durumda olduğuna yönelik açıklamalarıyla verileri manipüle ettiğini iddia etti.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre Albayrak'ın Hazine'nin başına 10 Temmuz 2018'de geçtiğini hatırlatan Karabat, 2018'in ikinci çeyreği itibarıyla kamunun net borç stokunun 296.1 milyar lira seviyesinde olduğuna, 2020 ilk çeyrek sonu itibarıyla ise henüz Covid-19 yıkımı yaşanmadan önce net borcun 782.2 milyar liraya kadar çıktığına dikkat çekti.