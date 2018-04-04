T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hazine Müsteşarlığı'ndan HSBC'ye broker şirketleriyle işbirliğine izin

İstanbul, 4 Nisan (DHA) – Hazine Müsteşarlığı, HSBC Bank’ın yetkili brokerlik şirketleri ile işbirliği yapmasına izin verdi

04 Nisan 2018 15:37

İstanbul, 4 Nisan (DHA) – Hazine Müsteşarlığı, HSBC Bank’ın yetkili brokerlik şirketleri ile işbirliği yapmasına izin verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 29 Mart 2018 tarihli kurul kararında şöyle denildi:

“Kurul Başkanlığının 28 Mart 2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 28 Mart 2018 tarih ve 32521522-101.01.05[56]-E.5839 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; HSBC Bank A.Ş.’ye, Hazine Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş brokerlik şirketleri ile müşteri yönlendirme de dahil olmak üzere işbirliği yapması hususunda 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan DHAHazine Müsteşarlığı HSBC BankınBankacılık DüzenlemeDenetleme KurumuMartBaşkanlığınınHSBC BankHazine MüsteşarlığıncaBankacılık Kanununun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24