Hazine Müsteşarlığı'ndan HSBC'ye broker şirketleriyle işbirliğine izin

İstanbul, 4 Nisan (DHA) – Hazine Müsteşarlığı, HSBC Bank’ın yetkili brokerlik şirketleri ile işbirliği yapmasına izin verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 29 Mart 2018 tarihli kurul kararında şöyle denildi:

“Kurul Başkanlığının 28 Mart 2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 28 Mart 2018 tarih ve 32521522-101.01.05[56]-E.5839 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; HSBC Bank A.Ş.’ye, Hazine Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş brokerlik şirketleri ile müşteri yönlendirme de dahil olmak üzere işbirliği yapması hususunda 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.”