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Yaşam

Hazine Müsteşarlığı'nda silahlı saldırı

Hazine Müsteşarlığı'nda şoför olarak çalışan bir kişi, müsteşarlığın otoparkında bir kadını silahla ağır yaraladıktan sonra intihara kalk&#

20 Mart 2009 02:00

Hazine Müsteşarlığı'nda şoför olarak çalışan bir kişi, müsteşarlığın otoparkında bir kadını silahla ağır yaraladıktan sonra intihara kalkıştı.

Alınan bilgiye göre, Hazine Müsteşarlığı otoparkında, saat 16.30 sıralarında, müsteşarlıkta şoför olarak çalıştığı belirtilen Yusuf T. (47), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Şerife H'ye (35) tabancayla ateş etti.

Yusuf T, daha sonra silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olayda ağır yaraladığı belirtilen Yusuf T. ve Şerife H. hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, Şerife H'nin "iş takipçiliği" yaptığını, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü kaydettiler.

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