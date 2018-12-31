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Ekonomi

Hazine ilk üç ayda 32.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Hazine, yılın ilk üç ayında 44

31 Aralık 2018 20:28

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Hazine, yılın ilk üç ayında 44.4 milyar liralık borç servisine karşılık, 32.3 milyar lira iç borçlanma yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre;
- Ocak ayında toplam 6.4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6.1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması,
- Şubat ayında toplam 22.7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 21.8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması,
- Mart ayında toplam 15.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 14.4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor. (Tablo)
 

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