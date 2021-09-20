Hazine, iki tahville 8.4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli tahvil ve 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde ihale öncesi yapılan satışla 8,4 milyar TL borçlandı.

Bakanlık, ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 17,34, bileşik faiz yüzde 18,09 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 375,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 103 milyon lira, net satış 1 milyar 100,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 620 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 836 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 4 yıl (1575 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz yüzde 2,98, reel bileşik faiz yüzde 3 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 92,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 377,8 milyon lira, net satış 2 milyar 823,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Piyasa yapıcılarından 3 milyar 624 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 8 milyar 394,2 milyon lira borçlanmış oldu.