Hazine, iki günde 8,7 milyar lira borçlandı

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre; 9 Kasım 2022 itfa tarihli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 307.4 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 521 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 282 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 101.791 TL, ortalama fiyat 101.982 TL, ortalama basit faiz yüzde 15,87, ortalama bileşik faiz yüzde 16,50 oldu.

1 Ekim 2025 itfa tarihli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 465.9 milyon TL'lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 706 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 499 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 97.677 TL, ortalama fiyat 97.791 TL, ortalama basit faiz yüzde 15,01, ortalama bileşik faiz yüzde 15,57 oldu.

Hazine, dün de 3,9 milyar lira borçlanmıştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 2 milyar 350,2 milyon TL borçlanmıştı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 1 milyar 500 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflerle (rot) satışlarla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 850,2 milyon TL 'ye ulaşmıştı.