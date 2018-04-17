Hazine eurobond ihracıyla 2 milyar dolar borçlandı

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Hazine, uluslararası sermaye piyasalarından eurobond ihracıyla dün 2.0 milyar dolar borçlandığını açıkladı.

Hazine Müsteşarlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Ekim 2028 vadeli bir tahvil ihracı için dün Goldman Sachs, HSBC ve JPMorgan\'a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 24 Nisan 2018 tarihinde hesaplarımıza girecektir\" denildi.

Açıklamaya göre, tahvilin kupon oranı yüzde 6.125, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6.20 oldu. Tahvile toplamda 280 yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 53\'ü ABD, yüzde 23\'ü İngiltere, yüzde 11\'i Türkiye, yüzde 9\'u diğer Avrupa

ülkeleri ve yüzde 4\'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.