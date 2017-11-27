Hazine dolar ve euro'dan sonra "Japon yeni" ile borçlanacak

İstanbul, 27 Kasım (DHA) - Hazine Müsteşarlığı, daha önce yaptığı dolar ve euro cinsi borçlanmalara, bu kez de Japon yeni cinsinden tahvil ihracını eklemek için, Japon yeni cinsi bir tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi.

Hazine\'den yapılan yazılı açıklamada, \"Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Japon Yeni piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Daiwa Securities, Mizuho Securities ve SMBC Nikko Securities\'e yetki vermiştir\" denildi.

Hazine geçen Eylül ayında uluslarararası piyasalarda yaptığı tahvil ihracı ile 1.75 milyar dolar borçlanmış ve böylece bu yıl dış piyasalardan borçlanması 9.1 milyar dolara çıkmıştı. (Tablo)