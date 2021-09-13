Hazine, çift dilim tahvil ihracı için üç yabancı bankayı yetkilendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde borçlanmak için 3 bankayı yetkilendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citibank, J.P. Morgan ve Societe Generale’e yetki verildi.

Temmuz başında yapılan borçlanma ile birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,78 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştı.