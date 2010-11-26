-HAZİNE BİNASININ İÇİNDE ÇATLAK TBMM (A.A) - 26.11.2010 - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının bulunduğu binanın 10. katında, iç kısımdaki duvarda çatlak meydana geldi. Hazine yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde mesaiden sonra, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının kullandığı binanın 10. katında, iç kısımlardaki duvarlarda çatlak oluştu. Çatlama sonucunda, bazı sıvalar yere düştü. Çatlağı fark eden güvenlik görevlileri, tedbiren, az sayıdaki personelin binadan tahliyesini sağladı. Olaydan haberdar edilen ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğrul Tankut, binaya gelerek çatlağın olduğu yerde incelemelerde bulundu. Hazine Müsteşarlığı bütçesinin görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan Müsteşar İbrahim Çanakçı da toplantıya verilen arada, müsteşar yardımcıları ile birlikte binaya gitti. Dış Ticaret Müsteşarı Ahmet Yakıcı da olayın ardından binaya geldi. Tankut, olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından, Hazine yetkililerine, binanın özellikle taşıyıcı kolonlarında sorun olmadığını tespit ettiğini ifade etti. Ani değişen hava koşullarının bu çatlamalara neden olabileceğini belirten Tuğrul Tankut, binanın kullanımı açısından bir sıkıntı ve risk olmayacağını söyledi. Prof. Dr. Tankut, binada daha önce de meydana gelen çatlağın, bundan sonra da olabileceğini belirtti. Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, "Prof. Dr. Tuğrul Tankut tarafından yapılan ilk değerlendirmede, tuğla duvardaki sıva dökülmesinin mevsim geçişlerinde yaşanan ısı farklılıklarının neden olduğu esnemelerden kaynaklandığı, asıl taşıyıcı kolonlarda herhangi bir sorunun görülmediği belirtilmiştir. Hassas cihazlarla izleme ve değerlendirmeyi yapan teknik heyet üyesi Doç Dr. Ahmet Türer ile dün akşam yapılan görüşmede, izleme sonuçlarında da herhangi bir anormallik bulunmadığı ifade edilmiştir" denildi.